«Рубин» объявил состав на летний сбор

Вчера, 24 июня, казанский «Рубин» приступил к тренировкам на своей базе в Казани после летнего отпуска. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Состав «Рубина»:

Вратари: Юрий Дюпин, Никита Янович, Артём Исмагилов;

Защитники: Александр Мартынович, Алексей Грицаенко, Рустамжон Ашурматов, Егор Тесленко, Максим Ширяев, Константин Нижегородов, Дмитрий Кабутов, Мацей Рыбус, Илья Рожков;

Полузащитники: Марат Апшацев, Олег Иванов, Александр Зотов, Умарали Рахмоналиев, Леон Мусаев, Игорь Коновалов, Александр Ломовицкий, Руслан Безруков, Даниил Кузнецов, Михаил Костюков, Солтмурад Бакаев, Ленар Фаттахов, Руслан Оздоев (на просмотре);

Нападающие: Мераби Уридия, Джоэль Фамейе, Виталий Лисакович.

Казанский клуб в прошлом сезоне стал победителем Первой лиги.