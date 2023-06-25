«Рубин» объявил состав на летний сбор
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Вчера, 24 июня, казанский «Рубин» приступил к тренировкам на своей базе в Казани после летнего отпуска. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Состав «Рубина»:
Вратари: Юрий Дюпин, Никита Янович, Артём Исмагилов;
Защитники: Александр Мартынович, Алексей Грицаенко, Рустамжон Ашурматов, Егор Тесленко, Максим Ширяев, Константин Нижегородов, Дмитрий Кабутов, Мацей Рыбус, Илья Рожков;
Полузащитники: Марат Апшацев, Олег Иванов, Александр Зотов, Умарали Рахмоналиев, Леон Мусаев, Игорь Коновалов, Александр Ломовицкий, Руслан Безруков, Даниил Кузнецов, Михаил Костюков, Солтмурад Бакаев, Ленар Фаттахов, Руслан Оздоев (на просмотре);
Нападающие: Мераби Уридия, Джоэль Фамейе, Виталий Лисакович.
Казанский клуб в прошлом сезоне стал победителем Первой лиги.
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