«Крылья Советов» опубликовали расписание контрольных матчей при подготовке к новому сезону

«Крылья Советов» будут готовиться к старту сезона-2023/2024 в Самаре. На летних сборах запланировано четыре контрольных матча. Об этом сообщил официальный сайт самарского клуба.

Календарь контрольных матчей «Крыльев Советов»:

1 июля. «Крылья Советов» — «Сокол» (Саратов). Самара;

7 июля. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Крылья Советов». Москва;

12 июля. «Рубин» — «Крылья Советов». Казань;

16 июля. «Крылья Советов» — «Урал». Самара;

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги самарцы заняли 12-е место. Команда набрала 32 очка после 30 матчей. В первом туре следующего сезона чемпионата России подопечные Игоря Осинькина встретятся с «Ахматом». Матч пройдёт в Грозном. Точная дата и время игры будут определены позднее.