Сергей Юран высказался об усилении состава «Пари НН» в летнее трансферное окно

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался об усилении состава команды в летнее трансферное окно.

«Что касается усиления состава, то работа ведется постоянно, но объявлять новичков мы будем только после подписания контрактов. На просмотре находится и группа молодых игроков. Среди них воспитанник нашей академии Иван Сутугин, который прошлый сезон провёл в дзержинском «Химике». Планируем подключить к тренировочному процессу ещё пару ребят из нашей молодежной команды», — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

Нижегородский клуб сохранил место в Российской Премьер-Лиге по итогам стыковых матчей. По сумме двух встреч «Пари Нижний Новгород» оказался сильнее московской «Родины» — 3:2.