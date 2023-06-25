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«Ньюкасл» собирается приобрести защитника «Фулхэма»

«Ньюкасл» собирается приобрести защитника «Фулхэма»
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Защитник сборной США и «Фулхэма» Энтони Робинсон является трансферной целью «Ньюкасла» этим летом, сообщает Evening Standard. 25-летний американец отказывается продлевать контракт с лондонцами. У Робинсона остаётся ещё года контракт с «Фулхэмом», так что клуб будет готов его продать, так как в противном случае он может уйти из команды бесплатно следующим летом.

Не исключено, что «Ньюкасл Юнайтед», который готовит состав для выступления в ближайшем розыгрыше Лиги чемпионов, согласится заплатить за американца до $ 44 млн, требуемые «Фулхэмом» за своего игрока. Сообщается, что интерес к Робинсону проявляют также «Марсель», «Манчестер Сити» и «Милан».

«Фулхэм» купил Робинсона у «Уигана» в 2020 году за $ 2 млн.

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