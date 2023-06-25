Полузащитник «Балтики» Казаев высказался о первых турах РПЛ для своей команды

Полузащитник «Балтики» Ян Казаев высказался о первых предстоящих матчах команды в Российской Премьер-Лиге. Первый тур «Балтика» проведёт в Сочи.

«Конечно же, первый тур хотелось бы многим из нас сыграть дома. Но тем, кто заходит в эту лигу, всегда делают непростой календарь. Вот с «Тосно», «Сочи» всегда было на старте тяжёлое расписание игр. Честно, особо нет разницы, где играть, единственное: я был бы рад не команде, а городу. Лично мне хотелось бы первый тур сыграть в Санкт-Петербурге, так как у меня там очень много родственников и друзей ждут этот матч. Вот тогда это было бы круто, а так без разницы кто, «Сочи» либо другая какая-то команда.

Матч в Москве со «Спартаком» — серьёзная проверка на прочность? Если так составлен календарь, то ничего уже не сделать, нужно просто это принять и готовиться. Да, это будет серьёзно. И игра со «Спартаком» будет тяжёлой, но я думаю, что мы справимся со всем давлением и ответственностью, и мы подойдём к этому матчу во всеоружии.

Первая домашняя игра с «Факелом» — хороший вариант? Для меня сейчас вообще нет разницы, и недооценки быть вообще не может, в этой лиге — так точно. Да в любой лиге вообще не может быть у профессионала какой-то недооценки. Такие вещи играют только против тебя. «Факел» — боевая команда, хорошая, заслуженно осталась в РПЛ. Это будет интересный матч», — приводит слова Казаева официальный сайт «Балтики».