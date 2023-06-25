«Это великолепно». Главный тренер «Пари НН» Юран — о матче с «Зенитом» в 1-м туре РПЛ

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал информацию, что команда в 1-м туре нового сезона Российской Премьер-лиги встретится с чемпионом России санкт-петербургским «Зенитом».

«Пари НН» открывает сезон домашним матчем с «Зенитом»? Это великолепно. В прошлом сезоне с «Химками» я тоже начинал сезон встречей с «Зенитом». Первая игра и сразу с чемпионом – для болельщиков это будет праздник! Ну а мы будем готовиться, чтобы во всеоружии подойти к старту нового чемпионата», — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

Нижегородский клуб сохранил место в Российской Премьер-Лиге по итогам стыковых матчей. По сумме двух встреч «Пари Нижний Новгород» оказался сильнее московской «Родины» — 3:2.