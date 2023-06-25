«Крылья Советов» объявили состав команды на летние сборы

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Вчера, 24 июня «Крылья Советов» собрались на базе и провели первое тренировочное занятие в межсезонье. Об этом сообщил официальный сайт самарского клуба.

Состав «Крыльев Советов» на летние сборы:

Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов;

Защитники: Гленн Бейл, Юрий Горшков, Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Фернандо Констанца, Николай Рассказов, Илья Гапонов, Георгий Зотов;

Полузащитники: Роман Ежов, Бенхамин Гарре, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Амар Рахманович, Дмитрий Иванисеня, Данил Липовой, Владимир Хубулов, Никита Салтыков;

Нападающие: Дмитрий Цыпченко, Владимир Писарский, Владислав Шитов, Никита Хлусов.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги самарцы заняли 12-е место. Команда набрала 32 очка после 30 матчей.