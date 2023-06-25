«Крылья Советов» объявили состав команды на летние сборы
Поделиться
Вчера, 24 июня «Крылья Советов» собрались на базе и провели первое тренировочное занятие в межсезонье. Об этом сообщил официальный сайт самарского клуба.
Состав «Крыльев Советов» на летние сборы:
Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов;
Защитники: Гленн Бейл, Юрий Горшков, Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Фернандо Констанца, Николай Рассказов, Илья Гапонов, Георгий Зотов;
Полузащитники: Роман Ежов, Бенхамин Гарре, Максим Витюгов, Сергей Бабкин, Амар Рахманович, Дмитрий Иванисеня, Данил Липовой, Владимир Хубулов, Никита Салтыков;
Нападающие: Дмитрий Цыпченко, Владимир Писарский, Владислав Шитов, Никита Хлусов.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги самарцы заняли 12-е место. Команда набрала 32 очка после 30 матчей.
Комментарии
- 25 июня 2023
-
04:49
-
04:45
-
04:38
-
04:38
-
04:26
-
04:12
-
04:11
-
03:57
-
03:54
-
03:43
-
03:28
-
03:15
-
03:05
-
02:49
-
02:20
-
02:02
-
01:50
-
01:22
-
01:08
-
00:50
-
00:45
-
00:42
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:17
-
00:11
- 24 июня 2023
-
23:56
-
23:46
-
23:42
-
23:36
-
23:34
-
23:29
-
23:15
-
23:12
Партнерский контент