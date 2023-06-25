Сергей Шавло: ожидаю улучшения работы «Спартака» с приходом Олега Малышева

Бывший футболист Сергей Шавло высказал мнение о назначении Олега Малышева на должность генерального директора «Спартака».

«Ожидаю улучшения работы «Спартака» с приходом Олега Малышева. Евгений Мележиков проделал хорошую работу. При нём команда играла в свой футбол, заняла третье место. Конечно, есть надежда на то, что «Спартак» улучшит свою игру и поборется за чемпионство. Новый генеральный директор должен ознакомиться с делами, потому что это не такая легкая работа. Со всех сторон всегда будут глаза, информация, на которую надо реагировать.

«Спартак» — это особый клуб, в котором не каждый сможет быть генеральным директором. Надеюсь Олег Александрович улучшит клуб, так как он не совсем посторонний человек, в футболе присутствовал, делал аудит. Наверняка он знает определенные нюансы. Совместными усилиями с помощью ветеранов клуба «Спартак» выйдет на новую ступень и добьётся тех результатов, которые хотят видеть болельщики», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».