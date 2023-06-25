«Скажите болельщикам, что ждать от «Динамо». Олег Терёхин — о контракте Марцела Лички

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал назначение Марцела Лички на пост главного тренера бело-голубых.

«Меня удивляет, почему контракт на один год. Заключён по схеме «1+2»? Но для продления надо выполнить какие-то условия. Почему других тренеров подписывают на два-три года, а здесь на один?

Считаю, что есть какое-то недоверие? Да, конечно, 100 процентов. Если вы зовёте, дайте хотя бы года два. Личка сейчас пришёл. Он только до зимы будет разбираться. Ему будет очень тяжело.

Понимаю, что неразглашение контракта, но есть какая-то задача у Лички. Можно не вылететь – ты ещё на три года продлеваешь контракт. Можно занять 10-е, пятое место. Скажите болельщикам, что ждать от «Динамо». Какая задача стоит у главного тренера Лички, чтобы продлить контракт? Первое место – понятно, что это без шансов. Наверняка «Динамо» поставит задачу попасть в тройку. Может, ещё Кубок России.

Чего жду от Лички в «Динамо»? Жду от всего клуба, что результаты будут намного лучше, чем в этом сезоне. Личка же на поле не выходит. Выходят футболисты. От них жду большего. Молодым ребятам, которые плохо провели сезон, пора уже становиться лидерами. В этом году всё было в руках «Динамо»: можно было Кубок России выиграть и быть в тройке. Всё проиграли, к сожалению. Конкуренция, конечно, большая: «Зенит», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак». Согласен, что тяжело. Но надо же как-то двигаться», — приводит слова Терёхина «РБ Спорт».