Масалитин оценил состав группы ЦСКА в Кубке России

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин сказал, что армейцам необходимо выходить из группы Кубка России-2023/2024. Сегодня состоялась жеребьёвка турнира. В группе А ЦСКА сыграет с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».
«Не понимаю, вместо «Факела» нельзя было «Урал» поставить? Назвали бы тогда группой Федотова. ЦСКА как победителю Кубка России просто необходимо выходить из этой группы. У «Сочи» происходят изменения, в конце сезона у «Факела» также произошли изменения. В «Оренбурге» то же самое. Пока ЦСКА в этом плане выигрывает, у них все стабильно», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ранее тренировал «Сочи», «Оренбург» и «Урал» в РПЛ. Армейцы в прошлом сезоне выиграли Кубок России, победив в суперфинале «Краснодар» (1:1, по пенальти 6:5).
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