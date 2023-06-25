Масалитин оценил состав группы ЦСКА в Кубке России

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин сказал, что армейцам необходимо выходить из группы Кубка России-2023/2024. Сегодня состоялась жеребьёвка турнира. В группе А ЦСКА сыграет с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».

«Не понимаю, вместо «Факела» нельзя было «Урал» поставить? Назвали бы тогда группой Федотова. ЦСКА как победителю Кубка России просто необходимо выходить из этой группы. У «Сочи» происходят изменения, в конце сезона у «Факела» также произошли изменения. В «Оренбурге» то же самое. Пока ЦСКА в этом плане выигрывает, у них все стабильно», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ранее тренировал «Сочи», «Оренбург» и «Урал» в РПЛ. Армейцы в прошлом сезоне выиграли Кубок России, победив в суперфинале «Краснодар» (1:1, по пенальти 6:5).