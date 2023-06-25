Гранат — о календаре «Динамо»: хочется увидеть сразу идеи Лички

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат оценил календарь бело-голубых в сезоне-2023/2024. В первом матче чемпионата России московская команда сыграет дома с «Краснодаром», во втором отправится в гости к «Крыльям Советов», а в третьем сыграет на выезде с «Зенитом».
«Если говорить про календарь, то из трёх первых игр «Динамо» проводит один матч дома. Входить в сезон с таким соперником, как «Краснодар» — это хорошо. Можно будет понять, на что готово претендовать «Динамо» в этом сезоне. Календарь для бело-голубых нормальный. Хочется увидеть сразу идеи Лички. По мастерству состав у «Динамо» сильнее, чем у «Оренбурга». Надеюсь, и игра будет ярче у динамовцев», — приводит слова Граната «РБ Спорт».
Марцел Личка стал новым главным тренером «Динамо» несколько дней назад. В прошлом сезоне клуб занял в РПЛ 9 место.
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