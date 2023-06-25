Журналист — о попытке перехода Мбаппе в 2021-м: он мечтал о «Реале» и чуть не заплакал

Журналист Ромен Молина рассказал о желании нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе играть за «Реал» и неудачной попытке трансфера игрока в 2021 году.

«Когда «Реал» хотел его подписать два года назад, Мбаппе публично заявил о желании уйти. Флорентино Перес отправил несколько предложений, у него хорошие отношения с игроком. Президент «Реала» позвонил Килиану и сказал ему, что «ПСЖ» даже не ответил на предложения. Все говорили, что Мбаппе чуть не расплакался, ведь он хотел перейти в «Реал», о котором мечтал в детстве. Вот поэтому я никогда не понимал, из-за чего он остался. Все говорили, что это была его мечта», — приводит Cadena SER слова Молины.

В 2022 году французский форвард продлил контракт с «ПСЖ». В нынешнем межсезонье вновь появилась информация о возможном переходе игрока в «Реал».