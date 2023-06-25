Машкарин: Фернандес пригодится ЦСКА в любом случае

Бывший полузащитник ЦСКА, ныне селекционер армейского клуба Денис Машкарин рассказал, что может быть стимулом для Марио Фернандеса вернуться в Россию и возобновить карьеру в стане красно-синих.
«Марио пригодится ЦСКА в любом случае, потому что за то время, что он провел в нашем клубе и в России, он стал любимцем болельщиков. То, как он играл, относился к делу, душой и сердцем отдавался полностью клубу… И даже в раздевалке опытный футболист часто имеет особую ценность и важную роль. Но я уверен, что и как игрок он еще состоятелен. Так что, конечно, это усиление для ЦСКА.
Я думаю, что денег он уже подзаработал. И сейчас им движут какие-то другие вещи. Наверное, Марио хочет с ЦСКА в очередной раз стать чемпионом. Возможно, это такой вызов для самого себя, особенно, когда есть такой серьёзный соперник как «Зенит», который доминирует. И стимул – попытаться его обыграть, составить конкуренцию и стать чемпионом», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».
О возможности возвращения Фернандеса в ЦСКА на неделе сообщил президент клуба Евгений Гинер.
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