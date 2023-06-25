Семшов: Личке надо быть готовым ментально к работе в «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов отреагировал на назначение Марцела Лички на пост главного тренера столичного клуба.

«Хороший ли вариант для «Динамо» Личка? Это покажет только время. Он неплохо работал в «Оренбурге» и в РПЛ. Логично, что человека, который показал себя с лучшей стороны, пригласили в сильный клуб. Всё в руках Марцела, он заслужил этот вызов, может быть, у него получится. Пока Личка идёт поступательными шагами.

В «Оренбурге» создают хорошие условия для работы, и они всегда усиливаются достаточно качественными футболистами. Там всегда хорошая атмосфера, футболисты общаются между собой, и это помогает на поле коллективу и тренерам команды.

Но работа в «Динамо», однозначно, задача уже более тяжёлая. В больших клубах всегда сложнее, потому что есть много людей, которые якобы знают футбол, они лезут со стороны, оказывается большое давление на тренера. Требования всё время быть наверху, это создаёт нервозность, тренер всегда под давлением. Любая ошибка в таких командах рассматривается под микроскопом. Это может быть хорошо, потому что ты всегда в тонусе. Но, с другой стороны, тренеру нужно дать поработать, чтобы он смог выстроить то, что хочет видеть, а потом уже требовать результат. Но в больших клубах результат нужен сразу, в процессе выстраивания команды. Личке нужно быть готовым ментально к работе в «Динамо», — приводит слова Семшова Metaratings.