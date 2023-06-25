Агент Хакими: Париж на 100% в мыслях Ашрафа, это наш проект

Футбольный агент Алехандро Камано, представляющий интересы защитника французского «ПСЖ» Ашрафа Хакими, прокомментировал слухи о том, что игрок может покинуть команду.
«Париж на 100% в его мыслях это наш проект. Я очень уважаю Луиша Кампуша, он вселяет в нас уверенность в будущем.
Думаю, он изменит ситуацию, и скоро мы увидим, какое будущее ждёт Ашрафа», — приводит слова агента «твиттер» журналиста Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что Хакими может перейти в «Манчестер Сити». В сезоне-2022/2023 на счету Хакими 39 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.
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