Агент Кики: Президент «Урала» обладает невероятной энергией

Агент новоиспечённого защитника «Урала» Кики Хелио Мартинес рассказал о впечатлениях о Екатеринбурге, а также о президенте клуба Григории Иванове.
«Кики очень понравилось, как его приняли в «Урале». Президент клуба обладает невероятной энергией. Город просто замечательный, Кики уже успел прогуляться по центру, увидел реку. Он ждёт возможности начать тренироваться, чтобы достойно ответить на поле на такое гостеприимство», — приводит слова Мартинеса «РБ Спорт».
Португальский защитник перешёл в екатеринбургскую команду на правах свободного агента. Последние четыре сезоне латераль провёл в «Визеле». Кики играл за эту португальскую команду с 2019 года. 28-летний защитник был капитаном клуба. Футболист ни разу за свою карьеру не играл за пределами Португалии.
- 25 июня 2023
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