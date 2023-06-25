Александр Байдачный: Холанду и Мбаппе нужно доказать, что они стоят хотя-бы половины Месси
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Бывший нападающий «Динамо» Анатолий Байдачный высказался о Лионеле Месси и его возможным приемниках. Вчера аргентинцу исполнилось 36 лет.
«Месси – это гений футбола. Все команды подстраивались под него, определял их игру тоже он. Аргентинец практически самостоятельно выиграл для страны чемпионат мира. Нация должна быть благодарна ему за это.
Сравнение с Холандом и Мбаппе? Им ещё предстоит доказать, что они ни то, что равны Месси, а хотя-бы на половину могут сравниться с ним, в чём лично я сомневаюсь.
Я желаю Лионелю огромных успехов и хорошего здоровья. Для меня он лучший футболист всех времён и народов», — приводит слова Байдачного телеграм-канал спортивного радио «Движение».
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