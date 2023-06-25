Семшов: Братскому кубку ЦСКА и «Динамо» нужен оптимальный вариант проведения

Экс-игрок сборной России, а ныне главный тренер «Чайки», Игорь Семшов рассказал о возможных осложнениях, которые могут возникнуть во время Братского Кубка, который начнётся в начале июля.
«Летом тяжело собраться бывшим футболистам, но идея пригласить легенд ЦСКА и «Динамо» хорошая. Думаю, болельщикам будет приятно видеть тех игроков, которые выступали за их любимые клубы. Нужен оптимальный вариант проведения матчей. Сейчас много народа в отпуске, кто-то тренирует, у кто-то проводит время с семьей. Хорошая идея проводить такие матчи, ретро-игры. Эти матчи будут приветствоваться среди ветеранов», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».
Братский кубок будет состоять из нескольких товарищеских матчей между ЦСКА и московским «Динамо» в честь 100-летия одноимённых спортивных обществ. Первый матч состоится 8 июля.
- 25 июня 2023
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