Семшов: Братскому кубку ЦСКА и «Динамо» нужен оптимальный вариант проведения

Экс-игрок сборной России, а ныне главный тренер «Чайки», Игорь Семшов рассказал о возможных осложнениях, которые могут возникнуть во время Братского Кубка, который начнётся в начале июля.

«Летом тяжело собраться бывшим футболистам, но идея пригласить легенд ЦСКА и «Динамо» хорошая. Думаю, болельщикам будет приятно видеть тех игроков, которые выступали за их любимые клубы. Нужен оптимальный вариант проведения матчей. Сейчас много народа в отпуске, кто-то тренирует, у кто-то проводит время с семьей. Хорошая идея проводить такие матчи, ретро-игры. Эти матчи будут приветствоваться среди ветеранов», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Братский кубок будет состоять из нескольких товарищеских матчей между ЦСКА и московским «Динамо» в честь 100-летия одноимённых спортивных обществ. Первый матч состоится 8 июля.