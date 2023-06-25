Итальянский журналист Массимо: в Миранчуке нет ничего особенного для итальянского футбола
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Итальянский журналист издания Tuttosport Франки Массимо высказался об игре 27-летнего российского полузащитника Алексея Миранчука за «Торино». Права на футболиста принадлежат «Аталанте».
«Почему «Торино» его не выкупает? Потому что он обычный игрок. Неплохой футболист, но в нём нет ничего особенного для итальянского футбола. Если бы он был действительно сильным футболистом, то «Аталанта» оставила бы его себе и уж точно не отдала бы в аренду в «Торино», — приводит слова журналиста Metaratings.
Отметим, что Алексей Миранчук покинул «Локомотив» в 2020 году, перейдя в «Аталанту». Прошедший сезон он провёл в аренде в «Торино».
Миранчук отметился четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми пасами в 31 матче в сезоне-2022/2023.
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