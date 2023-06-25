Айдамиров: У Гбамбле есть потенциал стать игроком действительно высокого уровня
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказал своё мнение насчёт того, какого уровня игры может достичь полузащитник команды Нене Гбамбле.
«Видим ли мы в нём игрока, которого потом сможем продать в клуб из топ-5 лиг? Если бы мы не видели в нём потенциала, он бы не оказался у нас в команде. А что касается Европы, то сейчас нам сложно говорить об этом, так как мы под санкциями. Мы не можем туда никого продать. Вернее, продать можем, но денег не получим. А так, у Гбамбле есть потенциал стать игроком действительно высокого уровня. А как он его разовьет — другой вопрос», — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».
Ивуариец перешёл в грозненский клуб в январе нынешнего года. Он успел сыграть в пяти матчах, где отметился одним голом.
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