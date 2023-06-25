Евгений Бушманов: «Спартак» хочет быть как можно выше и бороться с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов рассказал о важности для московской команды взять наибольшее количество очков в первых турах следующего розыгрыша чемпионата России.
«Покажут матчи, как «Спартак» выступит в первых трёх турах. В целом нормальный календарь для красно-белых. Все хотят в первых матчах взять максимальное количество очков, и «Спартак» не исключение. Команда хочет быть как можно выше и бороться с «Зенитом». Поэтому надо с самого начала набирать максимальное количество очков.
Является ли матч с «Зенитом» в 5-м туре возможностью для «Спартака» заявить о себе? Естественно. Любой матч с «Зенитом» для «Спартака» — это особенное событие, принципиальный матч. Думаю, грядущая игра будет такой же», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».
- 25 июня 2023
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