Михаил Лихачёв: предыдущая команда Лички не слишком хорошо играла в обороне

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал назначение Марцела Лички наставником московского «Динамо».
«С одной стороны, это неожиданный выбор, но с другой – было много слухов, поэтому не такая уж это и неожиданность. Есть большие опасения, потому что предыдущая команда Лички не слишком хорошо играла в обороне, а без этого, на мой взгляд, в современном футболе всё равно очень тяжело. Особенно учитывая то, что у «Динамо» и до этого, при Йокановиче, были проблемы с игрой в защите. Поэтому то, как это всё сейчас будет выстраиваться, вызывает большие вопросы и, я бы даже сказал, тревогу.
«Оренбург» — это одна история, где было много аргентинцев, которые хорошо играли внизу на искусственном поле и дома со всеми разбирались, а в гостях имели проблемы. У «Динамо» искусственного поля нет, аргентинцев тоже нет. Так что будем смотреть, как за месяц новый чешский специалист подготовит команду. Но, повторюсь, опасения есть. К тому же почти нет никакой информации по трансферам игроков, которые могли бы усилить команду», — сказал Лихачёв в интервью «РБ Спорт».
- 25 июня 2023
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