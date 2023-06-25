Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Лихачёв: предыдущая команда Лички не слишком хорошо играла в обороне

Михаил Лихачёв: предыдущая команда Лички не слишком хорошо играла в обороне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал назначение Марцела Лички наставником московского «Динамо».

«С одной стороны, это неожиданный выбор, но с другой – было много слухов, поэтому не такая уж это и неожиданность. Есть большие опасения, потому что предыдущая команда Лички не слишком хорошо играла в обороне, а без этого, на мой взгляд, в современном футболе всё равно очень тяжело. Особенно учитывая то, что у «Динамо» и до этого, при Йокановиче, были проблемы с игрой в защите. Поэтому то, как это всё сейчас будет выстраиваться, вызывает большие вопросы и, я бы даже сказал, тревогу.

«Оренбург» — это одна история, где было много аргентинцев, которые хорошо играли внизу на искусственном поле и дома со всеми разбирались, а в гостях имели проблемы. У «Динамо» искусственного поля нет, аргентинцев тоже нет. Так что будем смотреть, как за месяц новый чешский специалист подготовит команду. Но, повторюсь, опасения есть. К тому же почти нет никакой информации по трансферам игроков, которые могли бы усилить команду», — сказал Лихачёв в интервью «РБ Спорт».

Материалы по теме
Марцел Личка: по именам игроки «Динамо» очень сильные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023