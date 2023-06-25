Бывший футболист тульского «Арсенала» Максим Беляев перешёл в «Ленинградец»

Бывший защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев перешёл в футбольный клуб «Ленинградец». 31-летний игрок подписал контракт до конца сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба его новой команды.

Беляев перешёл в «Ленинградец» в статусе свободного агента. В сезоне-2022/2023 он ни разу не сыграл за «Арсенал». Летом 2022 года Беляев отказался пойти на понижение условий контракта и был переведён в «Арсенал-2», за который также ни разу не вышел на поле.

Защитник выступал за тульский клуб с зимы 2016 года. За это время он провёл в общей сложности 169 матчей, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

«Ленинградец» в сезоне-2023/2024 дебютирует в Первой лиге. Возглавляет команду бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков.