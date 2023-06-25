Каманцев: мы будем чаще привлекать девушек-арбитров, если они будут качественно работать

Глава Департамента судейства РФС Павел Каманцев сказал, что девушки-арбитры могут чаще привлекаться к работе в мужских матчах.

«У нас есть девушки-арбитры – Курочкина и Опейкина. Они работают на мужских соревнованиях. Мы будем чаще их привлекать, если они будут качественно работать.

Искусственно это делать нельзя. Мы всё-таки ориентируемся на качественное обслуживание соревнований», – сказал Каманцев Metaratings.

Екатерина Курочкина работала в качестве ассистента арбитра на VAR в 11 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В недавнем матче за Суперкубок России впервые в истории российских соревнований среди женских команд использовалась система VAR. Судьёй VAR была назначена Анастасия Пустовойтова (Москва). AVAR — Курочкина (Московская область).