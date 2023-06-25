Каманцев: мы будем чаще привлекать девушек-арбитров, если они будут качественно работать

Глава Департамента судейства РФС Павел Каманцев сказал, что девушки-арбитры могут чаще привлекаться к работе в мужских матчах.
«У нас есть девушки-арбитры – Курочкина и Опейкина. Они работают на мужских соревнованиях. Мы будем чаще их привлекать, если они будут качественно работать.
Искусственно это делать нельзя. Мы всё-таки ориентируемся на качественное обслуживание соревнований», – сказал Каманцев Metaratings.
Екатерина Курочкина работала в качестве ассистента арбитра на VAR в 11 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В недавнем матче за Суперкубок России впервые в истории российских соревнований среди женских команд использовалась система VAR. Судьёй VAR была назначена Анастасия Пустовойтова (Москва). AVAR — Курочкина (Московская область).
- 25 июня 2023
-
10:53
-
10:40
-
10:37
-
10:33
-
10:19
-
10:17
-
10:14
-
10:13
-
10:05
-
09:57
-
09:46
-
09:44
-
09:32
-
09:23
-
09:16
-
09:15
-
09:06
-
08:46
-
08:31
-
08:30
-
08:13
-
07:53
-
07:52
-
07:40
-
07:29
-
07:24
-
07:07
-
06:46
-
06:46
-
06:24
-
06:05
-
05:57
-
05:41
-
05:37
-
05:36