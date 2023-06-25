Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ари: видел, сколько всего Галицкий сделал для команды и города. «Краснодару» нужны титулы

Ари: видел, сколько всего Галицкий сделал для команды и города. «Краснодару» нужны титулы
Комментарии

Бывший нападающий «Краснодара» Ари выразил сожаление по поводу проигрыша «быков» в Суперфинале Фонбет Кубка России.

«Краснодар» давно ждёт титулы. Очень жалко, что они проиграли в Суперфинале Кубка России ЦСКА. Я видел, сколько всего Галицкий сделал для команды, для города. Я видел, как там все работают. Им нужны титулы как можно скорее», — сказал Ари в интервью Metaratings.

Основное время матча с ЦСКА в Суперфинале завершилось вничью — 1:1. На гол Фёдора Чалова с 11-метровой отметки краснодарцы ответили точным ударом Джона Кордобы. В серии пенальти армейцы победили со счётом 6:5. В следующем сезоне «Краснодар» сыграет на групповом этапе Кубка со «Спартаком», «Динамо» и «Пари Нижний Новгород».

Материалы по теме
Хлусевич: «Спартак» и «Краснодар» — атакующие команды, будет зрелищный футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023