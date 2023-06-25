Ари: видел, сколько всего Галицкий сделал для команды и города. «Краснодару» нужны титулы

Бывший нападающий «Краснодара» Ари выразил сожаление по поводу проигрыша «быков» в Суперфинале Фонбет Кубка России.

«Краснодар» давно ждёт титулы. Очень жалко, что они проиграли в Суперфинале Кубка России ЦСКА. Я видел, сколько всего Галицкий сделал для команды, для города. Я видел, как там все работают. Им нужны титулы как можно скорее», — сказал Ари в интервью Metaratings.

Основное время матча с ЦСКА в Суперфинале завершилось вничью — 1:1. На гол Фёдора Чалова с 11-метровой отметки краснодарцы ответили точным ударом Джона Кордобы. В серии пенальти армейцы победили со счётом 6:5. В следующем сезоне «Краснодар» сыграет на групповом этапе Кубка со «Спартаком», «Динамо» и «Пари Нижний Новгород».