Викарио 25 июня прилетит в Лондон, чтобы пройти медосмотр в «Тоттенхэме»

Сегодня, 25 июня, 26-летний итальянский вратарь Гульельмо Викарио прибудет в Лондон из Испании, чтобы в ближайшие 24 часа пройти медосмотр в «Тоттенхэме». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Необходимые документы для подписания контракта на пять лет уже подготовлены. «Тоттенхэм» заплатит «Эмполи» € 19 млн за переход Викарио. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 16 млн.

Викарио провёл сезон-2021/2022 в аренде в «Эмполи» из «Кальяри», после чего был выкуплен синими. В завершившемся сезоне-2022/2023 вратарь провёл 32 игры, пропустив 41 мяч. На его счету семь «сухих» матчей. «Эмполи» занял 14-е место в Серии А.

Викарио впервые был вызван в сборную Италии 17 сентября 2022 года, однако пока не сыграл за сборную Италии ни одного матча.