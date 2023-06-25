Викарио 25 июня прилетит в Лондон, чтобы пройти медосмотр в «Тоттенхэме»

Сегодня, 25 июня, 26-летний итальянский вратарь Гульельмо Викарио прибудет в Лондон из Испании, чтобы в ближайшие 24 часа пройти медосмотр в «Тоттенхэме». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Необходимые документы для подписания контракта на пять лет уже подготовлены. «Тоттенхэм» заплатит «Эмполи» € 19 млн за переход Викарио. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 16 млн.
Викарио провёл сезон-2021/2022 в аренде в «Эмполи» из «Кальяри», после чего был выкуплен синими. В завершившемся сезоне-2022/2023 вратарь провёл 32 игры, пропустив 41 мяч. На его счету семь «сухих» матчей. «Эмполи» занял 14-е место в Серии А.
Викарио впервые был вызван в сборную Италии 17 сентября 2022 года, однако пока не сыграл за сборную Италии ни одного матча.
- 25 июня 2023
-
10:53
-
10:40
-
10:37
-
10:33
-
10:19
-
10:17
-
10:14
-
10:13
-
10:05
-
09:57
-
09:46
-
09:44
-
09:32
-
09:23
-
09:16
-
09:15
-
09:06
-
08:46
-
08:31
-
08:30
-
08:13
-
07:53
-
07:52
-
07:40
-
07:29
-
07:24
-
07:07
-
06:46
-
06:46
-
06:24
-
06:05
-
05:57
-
05:41
-
05:37
-
05:36