Президент РПЛ Алаев: в следующем сезоне хотим провести зимний турнир в ОАЭ

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о намерении провести зимний турнир в ОАЭ.
«Раньше я говорил, что нам бы очень хотелось, чтобы турнир, который мы провели в Абу-Даби, проходил в России. Но объективно, учитывая наши климатические условия и наличие уже готовых полей, нет в России локации, где бы в январе-феврале можно было провести такой турнир. Надеюсь, такая локация появится.
В следующем же году приоритетный вариант — ОАЭ, примерно те же сроки. Но мы хотим увеличить количество команд, в том числе за счёт зарубежных», — сказал Алаев в интервью «РБ Спорт».
В этом году Зимний Кубок РПЛ, проходивший в феврале, также проводился в ОАЭ. В турнире принимали участие «Спартак», «Краснодар», «Сочи» и «Ростов». Первое место занял «Спартак», который набрал восемь очков в трёх матчах.
- 25 июня 2023
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