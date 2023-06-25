Месси — о победе на чемпионате мира — 2022: отличное завершение выдающейся карьеры
Поделиться
Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси сказал, что удовлетворён прошедшим сезоном и победой на чемпионате мира — 2022.
«Я реализовал самую важную свою цель – выиграл чемпионат мира. Я никогда не думал об индивидуальных наградах и всегда ставил коллектив выше всего остального.
Я реализовал эту цель, и это отличное завершение выдающейся карьеры», – цитирует 36-летнего футболиста beIN Sports.
В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 Месси провёл 32 матча, забил 16 голов и отдал 16 голевых передач. Всего в рамках национальных чемпионатов на счету аргентинца 578 сыгранных матчей, 496 забитых голов и 213 результативных передач.
«ПСЖ» занял первое место в турнирной таблице французской лиги, набрав 85 очков в 38 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 июня 2023
-
10:53
-
10:40
-
10:37
-
10:33
-
10:19
-
10:17
-
10:14
-
10:13
-
10:05
-
09:57
-
09:46
-
09:44
-
09:32
-
09:23
-
09:16
-
09:15
-
09:06
-
08:46
-
08:31
-
08:30
-
08:13
-
07:53
-
07:52
-
07:40
-
07:29
-
07:24
-
07:07
-
06:46
-
06:46
-
06:24
-
06:05
-
05:57
-
05:41
-
05:37
-
05:36
Партнерский контент