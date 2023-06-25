Месси — о победе на чемпионате мира — 2022: отличное завершение выдающейся карьеры

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси сказал, что удовлетворён прошедшим сезоном и победой на чемпионате мира — 2022.

«Я реализовал самую важную свою цель – выиграл чемпионат мира. Я никогда не думал об индивидуальных наградах и всегда ставил коллектив выше всего остального.

Я реализовал эту цель, и это отличное завершение выдающейся карьеры», – цитирует 36-летнего футболиста beIN Sports.

В розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 Месси провёл 32 матча, забил 16 голов и отдал 16 голевых передач. Всего в рамках национальных чемпионатов на счету аргентинца 578 сыгранных матчей, 496 забитых голов и 213 результативных передач.

«ПСЖ» занял первое место в турнирной таблице французской лиги, набрав 85 очков в 38 матчах.