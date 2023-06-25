Неймар: если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей

Бразильский нападающий Неймар рассказал, что высоко оценивает свой талант и считает, что, если бы футбол не был командным видом спорта, он бы уже добился всех высот.
Также нападающий признался, что мечтает вернуться в «Сантос».
«Жизнь футболиста очень динамична. Иногда ты играешь в одном месте, а потом оно вдруг меняется. Конечно, я мечтаю вновь сыграть в Бразилии, за «Сантос». Надеюсь, однажды это случится. Футбол полон сюрпризов
Я никогда не бегу от обвинений. Даже наоборот. Я всегда бью себя в грудь и говорю: «Можете обвинить меня». Я знаю, каков уровень моего таланта. Я знаю, на что способен. Но футбол – не индивидуальный вид спорта.
Если бы он был индивидуальным, я бы уже достиг всех своих целей. Но нет. Конечно, из-за моего имени давление выше. И на поле, и вне его. Иногда я не соглашаюсь с большой критикой, потому что это моя личная жизнь, я могу делать, что хочу. На поле можно высказываться свободно», – цитирует Неймара Band Sports.
- 25 июня 2023
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