Неймар: если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей

Бразильский нападающий Неймар рассказал, что высоко оценивает свой талант и считает, что, если бы футбол не был командным видом спорта, он бы уже добился всех высот.

Также нападающий признался, что мечтает вернуться в «Сантос».

«Жизнь футболиста очень динамична. Иногда ты играешь в одном месте, а потом оно вдруг меняется. Конечно, я мечтаю вновь сыграть в Бразилии, за «Сантос». Надеюсь, однажды это случится. Футбол полон сюрпризов

Я никогда не бегу от обвинений. Даже наоборот. Я всегда бью себя в грудь и говорю: «Можете обвинить меня». Я знаю, каков уровень моего таланта. Я знаю, на что способен. Но футбол – не индивидуальный вид спорта.

Если бы он был индивидуальным, я бы уже достиг всех своих целей. Но нет. Конечно, из-за моего имени давление выше. И на поле, и вне его. Иногда я не соглашаюсь с большой критикой, потому что это моя личная жизнь, я могу делать, что хочу. На поле можно высказываться свободно», – цитирует Неймара Band Sports.