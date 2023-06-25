Президент «Урала» Иванов оценил итоги жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Кубка России

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов оценил итоги жеребьёвки группового этапа Фонбет Кубка России.

«У нас всегда стоит задача играть на победу в каждой игре. Хотим, чтобы наша игра нравилась болельщикам. Очень хочется побеждать.

Нам попалась сильная группа, но со всеми можно играть. Как таковой задачи мы не ставим. Наша цель — показывать красивый футбол и тем самым понравиться болельщикам, чтобы на матчи Кубка приходило больше людей. На один из матчей в этом году к нам пришло 33 тысячи зрителей», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам жеребьёвки «Урал» попал в группу В, где сыграет с «Ростовом», московским «Локомотивом» и казанским «Рубином».