Президент «Урала» Иванов оценил итоги жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Кубка России
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов оценил итоги жеребьёвки группового этапа Фонбет Кубка России.
«У нас всегда стоит задача играть на победу в каждой игре. Хотим, чтобы наша игра нравилась болельщикам. Очень хочется побеждать.
Нам попалась сильная группа, но со всеми можно играть. Как таковой задачи мы не ставим. Наша цель — показывать красивый футбол и тем самым понравиться болельщикам, чтобы на матчи Кубка приходило больше людей. На один из матчей в этом году к нам пришло 33 тысячи зрителей», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
По итогам жеребьёвки «Урал» попал в группу В, где сыграет с «Ростовом», московским «Локомотивом» и казанским «Рубином».
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