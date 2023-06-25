Англия — Израиль: текстовая онлайн-трансляция матча молодёжного Евро начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 25 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы среди молодёжных команд, в котором встретятся сборные Англии и Израиля. Игра пройдёт на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Грузии. Главным арбитром назначен Раде Обренович из Словении.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:00 мск.
U21 ЧЕ-2023. Группа C. 2-й тур
25 июня 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Англия U21
Не начался
Израиль U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ранее Англия победила Чехию со счётом 2:0, а Израиль сыграл вничью с Германией (1:1).
Чемпионат Европы начался 21 июня. В финальной стадии принимают участие 16 команд, разделённые на четыре группы, по четыре сборные в каждой. Решающая игра молодёжного чемпионата Европы пройдёт 8 июля в Батуми (Грузия). Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.
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