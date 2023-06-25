Англия — Израиль: текстовая онлайн-трансляция матча молодёжного Евро начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 25 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы среди молодёжных команд, в котором встретятся сборные Англии и Израиля. Игра пройдёт на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Грузии. Главным арбитром назначен Раде Обренович из Словении.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:00 мск.

Ранее Англия победила Чехию со счётом 2:0, а Израиль сыграл вничью с Германией (1:1).

Чемпионат Европы начался 21 июня. В финальной стадии принимают участие 16 команд, разделённые на четыре группы, по четыре сборные в каждой. Решающая игра молодёжного чемпионата Европы пройдёт 8 июля в Батуми (Грузия). Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.