Кудус — одна из главных трансферных целей «Брайтона» на лето
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Полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус может продолжить карьеру в Англии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Для «Брайтона» эта сделка не будет простой, но клубу очень нравится игрок. У Кудуса пока нет конкретных переговоров с «Челси». До этого появлялась информация о том, что лондонцы могут подписать Мохаммеда на замену Каю Хаверцу.
Ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ньюкасл». «Аякс» хочет получить за Кудуса € 46 млн.
В розыгрыше высшей лиги Нидерландов сезона-2022/2023 Мохаммед Кудус принял участие в 30 матчах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. 22-летний футболист выступает за «Аякс» с сезона-2020/2021, он перешёл туда из датского «Норшелланна».
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