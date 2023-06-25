«Аль-Хиляль» хочет подписать выигравшего АПЛ с «Лестером» Демарая Грея

Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» заинтересован в приобретении чемпиона АПЛ сезона-2015/2016 в составе «Лестера», ныне нападающего «Эвертона» Демарая Грея. Делегация клуба из города Эр-Рияд должна прибыть в Лондон для ведения переговоров на следующей неделе, сообщает Sky Sports.
Контракт 26-летнего Грея с «ирисками» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.
Грей выступал за «Лестер» с зимы 2016 года по январь 2021 года. В победном для «лис» сезоне-2015/2016 он провёл в АПЛ 12 матчей и отметился одной голевой передачей.
В завершившемся сезоне-2022/2023 «Эвертон» опередил «Лестер» на два очка и, заняв 17-е место, сохранил место в АПЛ. В этом сезоне Грей принял участие в 36 матчах, забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.
- 25 июня 2023
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