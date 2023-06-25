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Ломаев: слава богу, что «Крылья» без стыков остались в РПЛ. Все в клубе были супердовольны

Ломаев: слава богу, что «Крылья» без стыков остались в РПЛ. Все в клубе были супердовольны
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Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился впечатлениями от отпуска и прокомментировал сохранение командой места в РПЛ на следующий сезон.

«Я замечательно провёл отпуск. После четвёртого числа полетел к себе домой в Кемерово, а потом уже дальше с друзьями поехал отдыхать. Не всё из запланированного успел сделать, потому что было не так много времени. Но это нормально.

В нашей команде готовились к худшему перед последней игрой. Слава богу, что получилось так, как получилось, — «Крылья» без стыков остались в РПЛ. Все в клубе были просто супердовольны», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в 30-м туре РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Спартак» (1:0) и на два очка опередили «Факел», попавший в зону стыковых матчей.

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