Ломаев: слава богу, что «Крылья» без стыков остались в РПЛ. Все в клубе были супердовольны

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился впечатлениями от отпуска и прокомментировал сохранение командой места в РПЛ на следующий сезон.

«Я замечательно провёл отпуск. После четвёртого числа полетел к себе домой в Кемерово, а потом уже дальше с друзьями поехал отдыхать. Не всё из запланированного успел сделать, потому что было не так много времени. Но это нормально.

В нашей команде готовились к худшему перед последней игрой. Слава богу, что получилось так, как получилось, — «Крылья» без стыков остались в РПЛ. Все в клубе были просто супердовольны», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в 30-м туре РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Спартак» (1:0) и на два очка опередили «Факел», попавший в зону стыковых матчей.