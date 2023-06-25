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Источник: «Краснодар» предложит Кайо новый контракт

Источник: «Краснодар» предложит Кайо новый контракт
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«Краснодар» предложит защитнику Кайо новый контракт. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Переговоры начнутся в ближайшее время. На какой срок Кайо может остаться в клубе, пока неизвестно.

«Краснодар» выкупил Кайо у португальской «Санта-Клары» за € 3 млн в 2019 году. В прошлом сезоне футболист провёл за краснодарский клуб 27 матчей во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 2 млн.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» расположился на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков в 30 турах. Также «быки» вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России, где уступили ЦСКА в серии пенальти.

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