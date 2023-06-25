Источник: «Краснодар» предложит Кайо новый контракт
Поделиться
«Краснодар» предложит защитнику Кайо новый контракт. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Переговоры начнутся в ближайшее время. На какой срок Кайо может остаться в клубе, пока неизвестно.
«Краснодар» выкупил Кайо у португальской «Санта-Клары» за € 3 млн в 2019 году. В прошлом сезоне футболист провёл за краснодарский клуб 27 матчей во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 2 млн.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» расположился на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков в 30 турах. Также «быки» вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России, где уступили ЦСКА в серии пенальти.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 июня 2023
-
12:30
-
12:19
-
12:08
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:54
-
11:30
-
11:30
-
11:26
-
11:22
-
11:12
-
11:09
-
10:53
-
10:40
-
10:37
-
10:33
-
10:19
-
10:17
-
10:14
-
10:13
-
10:05
-
09:57
-
09:46
-
09:44
-
09:32
-
09:23
-
09:16
-
09:15
-
09:06
-
08:46
-
08:31
-
08:30
-
08:13
-
07:53
Партнерский контент