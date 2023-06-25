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«Истанбулспор» хотел подписать Андрея Лунёва, но не потянул зарплату россиянина

«Истанбулспор» хотел подписать Андрея Лунёва, но не потянул зарплату россиянина
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Российский вратарь Андрей Лунёв мог перейти в турецкий «Истанбулспор». Об этом сообщил главный тренер команды Фатих Текке. В минувшем сезоне голкипер выступал за немецкий «Байер».

«Да, Андрей Лунёв был в нашем шорт-листе. Нам нужен голкипер, поэтому мы обратились к этому варианту. Этот парень три года играл в «Зените», затем провёл время в «Байере», но сейчас, как мне известно, он только залечился от продолжительной травмы.

Общение с россиянином вело руководство «Истанбулспора», но стороны не сошлись по финансам — мы не можем подписывать дорогих футболистов с высокими запросами по зарплате. Переговоры так и не начались, поэтому я и мой тренерский штаб стали рассматривать другие варианты», — сказал Текке в интервью Sport24.

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