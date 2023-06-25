Игрок «КС» Ежов: в отпуск полетели к жене на родину в Грецию. Красивые виды, море и тепло

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, как провёл летний отпуск.

«Успел всё, что планировал сделать в отпуске. Только не успел домой к себе съездить. Но в этот раз у нас с женой были другие планы: полетели к ней на родину в Грецию. В основном там отдыхал.

Как Греция? Потрясающе красивые виды, море и тепло. Всё, что надо для отпуска», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В прошедшем сезоне Ежов провёл 27 матчей в составе «Крыльев Советов» во всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами. Его команда завершила сезон на 12-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Самарцы набрали 32 очка в 20 матчах.