Игрок «КС» Ежов: в отпуск полетели к жене на родину в Грецию. Красивые виды, море и тепло
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, как провёл летний отпуск.
«Успел всё, что планировал сделать в отпуске. Только не успел домой к себе съездить. Но в этот раз у нас с женой были другие планы: полетели к ней на родину в Грецию. В основном там отдыхал.
Как Греция? Потрясающе красивые виды, море и тепло. Всё, что надо для отпуска», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В прошедшем сезоне Ежов провёл 27 матчей в составе «Крыльев Советов» во всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами. Его команда завершила сезон на 12-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Самарцы набрали 32 очка в 20 матчах.
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