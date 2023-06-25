Писарский: спад после свадьбы? После второй части прошлого сезона ниже падать уже некуда

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о настрое на игру после свадьбы.
«Верю ли в примету, что у футболиста после свадьбы наступает спад? Какой может быть спад после второй части прошлого сезона (улыбается)? Ниже падать уже некуда. В моём случае будет только вверх. Всё это будет давать мне силы. Я уверен, что всё будет круто», — сказал Писарский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, 17 июня было объявлено о том, что Писарский женился. Ранее футболист получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества.
Писарский, играя за «Оренбург», дебютировал в РПЛ в матче 1-го тура сезона-2022/2023 с «Крыльями Советов». За уральский клуб форвард провёл в Премьер-Лиге 15 матчей и забил 14 мячей, а в самарской команде в том же турнире не забил ни одного гола за 11 игр.
- 25 июня 2023
-
14:00
-
13:51
-
13:42
-
13:35
-
13:33
-
13:32
-
13:30
-
13:17
-
13:10
-
13:00
-
13:00
-
12:36
-
12:33
-
12:30
-
12:19
-
12:08
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:54
-
11:30
-
11:30
-
11:26
-
11:22
-
11:12
-
11:09
-
10:53
-
10:40
-
10:37
-
10:33
-
10:19
-
10:17
-
10:14
-
10:13
-
10:05