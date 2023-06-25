Писарский: спад после свадьбы? После второй части прошлого сезона ниже падать уже некуда

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о настрое на игру после свадьбы.

«Верю ли в примету, что у футболиста после свадьбы наступает спад? Какой может быть спад после второй части прошлого сезона (улыбается)? Ниже падать уже некуда. В моём случае будет только вверх. Всё это будет давать мне силы. Я уверен, что всё будет круто», — сказал Писарский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 17 июня было объявлено о том, что Писарский женился. Ранее футболист получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества.

Писарский, играя за «Оренбург», дебютировал в РПЛ в матче 1-го тура сезона-2022/2023 с «Крыльями Советов». За уральский клуб форвард провёл в Премьер-Лиге 15 матчей и забил 14 мячей, а в самарской команде в том же турнире не забил ни одного гола за 11 игр.