Артета ответил на вопросы об интересе «Арсенала» к Райсу и Хаверцу

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи об интересе «канониров» к полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу и хавбеку «Челси» Каю Хаверцу.
«Настолько ли хорош Деклан Райс, что «Арсенал» рассматривает возможность его покупки более чем за € 100 млн? Я не могу говорить об игроках, которых нет в клубе. Я бы предпочёл ничего не говорить.
Хаверц? Талант имеет свою цену, и в «Арсенале» нам всегда интересны опытные молодые люди. Повторюсь, я не говорю об игроках из других клубов, но в случае с Каем он уже многое доказал, в том числе стал чемпионом. Он талантливый, разносторонний игрок, которому всего 24 года», — приводит слова Артеты Marca.
Ранее сообщалось, что за трансфер Райса борются «Арсенал» и «Манчестер Сити». «Канониры» считаются главными претендентами на подписание Хаверца.
- 25 июня 2023
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