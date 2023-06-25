Зидан — о возвращении к тренерской работе: мне не хватает адреналина

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет вернуться к работе.
«Если перерыв наступил, то он нужен. Надо принять происходящее и посмотреть, что будет потом. Надеюсь, скоро я снова смогу тренировать.
Мне не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол по-другому. Когда это твоя команда, тебе приходится тренировать и готовить её к матчам, всё совершенно по-другому. И мне это необходимо. У меня не было этого уже два года, но скоро будет», – цитирует Зидана Téléfoot.
Зидан работал главным тренером мадридского «Реала» сначала в период с 2016 по 2018 год, потом с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» француз стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, трёхкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и двукратным победителем Клубного чемпионата мира.
- 25 июня 2023
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