«Милан» ведёт переговоры о подписании 18-летнего Гюлера и готов выплатить отступные

Футбольный клуб «Милан» ведёт переговоры с турецким «Фенербахче» о подписании полузащитника Арды Гюлера. «Россонери» готовы выплатить сумму отступных, указанную в контракте футболиста (€ 17,5 млн), сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Сообщается, что ведутся переговоры с окружением футболиста, чтобы убедить его перейти в «Милан», так как в скором времени конкуренцию «россонери» могут составить другие клубы.

Гюлер является воспитанником «Фенербахче». Он стал игроком основной команды летом 2021 года и с того момента принял участие в 51 матче стамбульцев, забил девять мячей и отдал 12 голевых передач.

«Милан» по итогам сезона-2022/2023 финишировал на четвёртом месте, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов. В прошедшем сезоне еврокубка «россонери» дошли до полуфинала, где в двухматчевом дерби уступили «Интеру».