Роман Ежов: со мной никто из клубов не связывался. У «Крыльев» нет предложений

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов ответил на вопрос об интересе со стороны других клубов.

«Со мной никто из клубов не связывался. Понятное дело, что мы будем общаться, если поступит какое-то предложение. Насколько мне известно, у «Крыльев» нет предложений. Пока спокойно начну сборы с командой», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ежов выступает за самарский клуб с 2020 года. В прошедшем сезоне Роман провёл 27 матчей в составе «Крыльев Советов» во всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами. Его команда завершила сезон на 12-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Самарцы набрали 32 очка в 20 матчах.