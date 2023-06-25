Валерий Газзаев: ЦСКА является абсолютным лидером и фаворитом в своей группе Кубка России

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил соперников красно-синих по групповому этапу Кубка России сезона-2023/2024.

«На мой взгляд, ЦСКА является абсолютным лидером и фаворитом в своей группе Кубка России. С другой стороны, это Кубок — сейчас мотивация в этом турнире очень высокая. Команды, если не говорить о результате, зарабатывают ещё и бонусы. Кубок России очень интересный, а ЦСКА — фаворит в своей группе», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в субботу, 24 июня, была проведена жеребьёвка группового этапа. Соперниками ЦСКА на этой стадии станут «Оренбург», «Сочи» и «Факел». Красно-синие являются действующими победителями Кубка России.