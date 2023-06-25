Валерий Газзаев: ЦСКА является абсолютным лидером и фаворитом в своей группе Кубка России
Поделиться
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил соперников красно-синих по групповому этапу Кубка России сезона-2023/2024.
«На мой взгляд, ЦСКА является абсолютным лидером и фаворитом в своей группе Кубка России. С другой стороны, это Кубок — сейчас мотивация в этом турнире очень высокая. Команды, если не говорить о результате, зарабатывают ещё и бонусы. Кубок России очень интересный, а ЦСКА — фаворит в своей группе», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, в субботу, 24 июня, была проведена жеребьёвка группового этапа. Соперниками ЦСКА на этой стадии станут «Оренбург», «Сочи» и «Факел». Красно-синие являются действующими победителями Кубка России.
Комментарии
- 25 июня 2023
-
15:33
-
15:30
-
15:14
-
15:11
-
15:00
-
14:47
-
14:31
-
14:30
-
14:22
-
14:07
-
14:00
-
13:51
-
13:42
-
13:35
-
13:33
-
13:32
-
13:30
-
13:17
-
13:10
-
13:00
-
13:00
-
12:36
-
12:33
-
12:30
-
12:19
-
12:08
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:54
-
11:30
-
11:30
-
11:26
-
11:22
-
11:12
Партнерский контент