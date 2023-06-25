Непомнящий назвал первоочередную задачу Лички в «Динамо»

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал первоочередную задачу наставника «Динамо» Марцела Лички в клубе.

«Честно скажу, у меня нет ответа на вопрос, сможет ли Личка за короткий срок улучшить ситуацию в «Динамо». Не знаю, будет ли у него возможность для усиления в межсезонье. Хотя не могу сказать, что команда слишком страдает от недостатка состава, в ней собраны достаточно квалифицированные игроки. Не могу сказать, что они сразу готовы конкурировать с «Зенитом» и ЦСКА, но их надо как-то вдохновить.

В «Оренбурге» у Лички это получалось. Как мне кажется, в «Динамо» есть личности, но нет команды. И перед ним прежде всего будет стоять эта задача — создать единую команду. Главное — чтобы игроки понимали и воспринимали то, что он будет им давать. И то, что от них будет требовать тренер.

«У «Динамо» нет конструктивной связующей линии. В атаке собраны персонально неплохие футболисты, но нужен игрок или игроки, чтобы связать их воедино. И, по моему, у команды не всё в порядке в обороне, есть проблемы и на флангах, и в центральной зоне. Задачи, стоящие перед командой, ясны, но какими методами их следует решать — это уже вопросы к Личке», — сказал Непомнящий в интервью «РИА Новости».