Дмитрий Кириченко: не знаю, о чём договаривались Бердыев и президент «Сочи»
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Бывший помощник Курбана Бердыева, ранее игрок сборной России Дмитрий Кириченко прокомментировал итоги работы этого тренера в «Сочи».
«Почему не получилось у Бердыева в «Сочи»? Владелец клуба принял такое решение с Курбаном Бекиевичем. Давайте больше не будем это обсуждать. Я не знаю причин.
Слова Ротенберга о договорённости, что Бердыев не будет ломать то, что было до него? Не знаю, о чём договаривались Бердыев и президент «Сочи», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Бердыев был уволен с поста главного тренера «Сочи» 10 апреля 2023 года, пробыв во главе клуба 106 дней. Команда завершила сезон-2022/2023 на 10-м месте в РПЛ. Нынешним главным тренером «Сочи» является Дмитрий Хохлов.
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