Месси — о том, что не выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ»: большое разочарование

Лионель Месси рассказал, что сожалеет о невзятой Лиге чемпионов в составе «ПСЖ». Аргентинец провёл во французском клубе два сезона, но стать первой в европейском первенстве команде не удалось даже с выдающимся аргентинским нападающим.

«Моя цель — выигрывать все турниры, в которых участвую, и Лига чемпионов не является исключением. За два года мы не смогли взять этот трофей, оба раза были большим разочарованием, но при этом важно не обесценивать те победы, которые нам удалось завоевать, например, чемпионство во Франции», — сказал Месси в интервью beIN Sports.

В рамках розыгрыша Лиги 1 сезона-2022/2023 Месси провёл 32 матча, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. До перехода в «ПСЖ» он всю карьеру выступал за «Барселону».