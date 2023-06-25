Британский рэпер Aitch слил новую форму «Манчестер Юнайтед», выступив в ней на концерте
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Вчера, 24 июня, манчестерский рэпер Aitch выступил на фестивале Гластонбери в новой футболке «Манчестер Юнайтед» до официального представления формы, которое должно состояться во вторник, 27 июня.
Фестиваль Гластонбери проводится в Великобритании с 1970 года и является одним из главных музыкальных событий в стране.
«Манчестер Юнайтед» по итогам сезона-2022/2023 занял третье место в АПЛ и обеспечил себе место в Лиге чемпионов на будущий сезон. В Лиге Европы — 2022/2023 «красные дьяволы» дошли до четвертьфинала, где уступили будущим победителям, «Севилье».
Новый сезон АПЛ стартует в середине августа. Действующим чемпионом является «Манчестер Сити». «Юнайтед» последний раз выигрывал чемпионат Англии в сезоне-2012/2013.
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