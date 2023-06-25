Александр Мостовой назвал самую сложную группу по итогам жеребьёвки Кубка России

Бывший российский футболист Александр Мостовой подвёл итоги жеребьёвки группового этапа Фонбет Кубка России.

«Я бы не стал делать акцент на группах, потому что формат Кубка подразумевает, что большой роли это не играет. Можно выйти с третьего места и выиграть Кубок России. Но самая сложная группа та, где играют «Спартак», «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам жеребьёвки в группу А попали ЦСКА, «Оренбург», «Сочи» и «Факел», в группу В — «Ростов», «Локомотив», «Урал» и «Рубин», в группу С — «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов» и «Балтика». Действующим победителем турнира является ЦСКА, обыгравший в Суперфинале «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).