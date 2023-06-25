Стадион «Челси» не будет использоваться как площадка для концертов: жители против
Поделиться
Жители западного района Лондона, живущие в окрестностях стадиона «Стэмфорд Бридж», на котором играет «Челси», выступили против превращения арены в площадку проведения длящихся весь день музыкальных мероприятий. К мнению жителей прислушались, и стадион не станет местом проведения концертов, сообщает Mail Online.
Сотни жителей района Фулхэм объединились, чтобы выступить против нововведения. В «Челси» собирались получить разрешение на проведение на «Стэмфорд Бридж» концертов с лицензией на продажу алкоголя с 10:00 до 23:00, но в клубе прислушались к мнению жителей и отказались от этой идеи.
«Челси» проводит свои игры на «Стэмфорд Бридж» с 1905 года. В 2013-м на этом стадионе сборная России сыграла товарищеский матч со сборной Бразилии (1:1).
Комментарии
- 25 июня 2023
-
17:00
-
17:00
-
16:51
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:15
-
16:04
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:48
-
15:33
-
15:30
-
15:14
-
15:11
-
15:00
-
14:47
-
14:31
-
14:30
-
14:22
-
14:07
-
14:00
-
13:51
-
13:42
-
13:35
-
13:33
-
13:32
-
13:30
-
13:17
-
13:10
-
13:00
Партнерский контент