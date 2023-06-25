Стадион «Челси» не будет использоваться как площадка для концертов: жители против

Жители западного района Лондона, живущие в окрестностях стадиона «Стэмфорд Бридж», на котором играет «Челси», выступили против превращения арены в площадку проведения длящихся весь день музыкальных мероприятий. К мнению жителей прислушались, и стадион не станет местом проведения концертов, сообщает Mail Online.

Сотни жителей района Фулхэм объединились, чтобы выступить против нововведения. В «Челси» собирались получить разрешение на проведение на «Стэмфорд Бридж» концертов с лицензией на продажу алкоголя с 10:00 до 23:00, но в клубе прислушались к мнению жителей и отказались от этой идеи.

«Челси» проводит свои игры на «Стэмфорд Бридж» с 1905 года. В 2013-м на этом стадионе сборная России сыграла товарищеский матч со сборной Бразилии (1:1).