«РБ Лейпциг» близок к аренде полузащитника «Ливерпуля» Карвалью

Немецкий клуб «РБ Лейпциг» близок к заключению договора об аренде полузащитника «Ливерпуля» Фабиу Карвалью, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что стороны будут готовы подписанить соглашение на следующей неделе. «Ливерпуль» не собирается принимать предложение о полном трансфере футболиста.

Карвалью перешёл из «Фулхэма» в стан красных летом 2022 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 5,9 млн.

В сезоне-2022/2023 Карвалью провёл 21 матч за «Ливерпуль» и забил три мяча. Полузащитник выступал за сборные Англии до 17, до 18 и до 19 лет, но весной 2022 года дебютировал за сборную Португалии до 21 года. Контракт 20-летнего футболиста с «Ливерпулем» действует до конца июня 2027-го.